Jednodílné šněrovací plavky Nike Swim s vlnitou texturou pro větší děti (dívky)

Recyklované materiály
Nike Swim
Jednodílné šněrovací plavky s vlnitou texturou pro větší děti (dívky)
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité a spodní část nabízí plné krytí, takže jsou dokonalou rovnováhou mezi pohodlím a stylem.
- Zobrazená barva: Pink Glow/Pink Glow
- Styl: IQ7787-649
Nike Swim
V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité a spodní část nabízí plné krytí, takže jsou dokonalou rovnováhou mezi pohodlím a stylem.
Výhody
Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Swoosh
- Plné zakrytí spodní části
- Svrchní část: 52 % recyklovaný polyester, 41 % recyklovaný nylon, 7 % elastan; Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
- PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
- Zobrazená barva: Pink Glow/Pink Glow
- Styl: IQ7787-649
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Swim