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Jednodílné šněrovací plavky Nike Swim s vlnitou texturou pro větší děti (dívky) - Pink Glow/Pink Glow

Recyklované materiály

Nike Swim

Jednodílné šněrovací plavky s vlnitou texturou pro větší děti (dívky)

47,99 €

Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken

V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité a spodní část nabízí plné krytí, takže jsou dokonalou rovnováhou mezi pohodlím a stylem.


  • Zobrazená barva: Pink Glow/Pink Glow
  • Styl: IQ7787-649

Nike Swim

47,99 €

V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité a spodní část nabízí plné krytí, takže jsou dokonalou rovnováhou mezi pohodlím a stylem.

Výhody

Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • Plné zakrytí spodní části
  • Svrchní část: 52 % recyklovaný polyester, 41 % recyklovaný nylon, 7 % elastan; Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Pink Glow/Pink Glow
  • Styl: IQ7787-649

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Jednodílné šněrovací plavky Nike Swim s vlnitou texturou pro větší děti (dívky)

    Nike Swim

    47,99 €

    Dolaď si styl