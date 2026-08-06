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Jednodílné plavky Nike Swim s překříženými ramínky pro větší děti (dívky) - Černá/Bílá

Nike Swim

Jednodílné plavky s překříženými ramínky pro větší děti (dívky)

34,99 €

Pořiď si jednodílné plavky s podšívkou a překříženými ramínky, které makají stejně tvrdě jako ty. Díky plnému zakrytí spodního dílu zůstanou plavky na místě, takže se můžeš soustředit na rychlost. Do toho! Udělej si vítězné kolo.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Pořiď si jednodílné plavky s podšívkou a překříženými ramínky, které makají stejně tvrdě jako ty. Díky plnému zakrytí spodního dílu zůstanou plavky na místě, takže se můžeš soustředit na rychlost. Do toho! Udělej si vítězné kolo.

Výhody

Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • Plné zakrytí spodní části
  • Svrchní část: 80 % nylon, 20 % elastan (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IV5156-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Jednodílné plavky Nike Swim s překříženými ramínky pro větší děti (dívky)

Nike Swim

34,99 €

Dolaď si styl