Jednodílné plavky Nike Swim s překříženými ramínky pro větší děti (dívky)

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Pořiď si jednodílné plavky s podšívkou a překříženými ramínky, které makají stejně tvrdě jako ty. Díky plnému zakrytí spodního dílu zůstanou plavky na místě, takže se můžeš soustředit na rychlost. Do toho! Udělej si vítězné kolo.
Nike Swim
Pořiď si jednodílné plavky s podšívkou a překříženými ramínky, které makají stejně tvrdě jako ty. Díky plnému zakrytí spodního dílu zůstanou plavky na místě, takže se můžeš soustředit na rychlost. Do toho! Udělej si vítězné kolo.
Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim