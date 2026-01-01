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Jednodenní batoh ACG pro větší děti (18 l) - Černá

ACG

Jednodenní batoh pro větší děti (18 l)

64,99 €
JEDNA VELIKOST

Tenhle batoh je připravený na každou výzvu, ať vyrážíš do divočiny, nebo míříš do školy. Je vyrobený z odolného materiálu s vodoodpudivou úpravou, prostorný hlavní oddíl má uvnitř polstrovanou kapsu na notebook, kapsy na láhev pojmou tvé drinky a do přední kapsy na zip si uložíš drobnosti, ke kterým se chceš rychle a snadno dostat.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ8090-010

ACG

64,99 €

Tenhle batoh je připravený na každou výzvu, ať vyrážíš do divočiny, nebo míříš do školy. Je vyrobený z odolného materiálu s vodoodpudivou úpravou, prostorný hlavní oddíl má uvnitř polstrovanou kapsu na notebook, kapsy na láhev pojmou tvé drinky a do přední kapsy na zip si uložíš drobnosti, ke kterým se chceš rychle a snadno dostat.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 43 cm x délka 28 cm x hloubka 15 cm. Délka popruhů: 89 cm (nejdelší), 44 cm (nejkratší)
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ8090-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Jednodenní batoh ACG pro větší děti (18 l)

    ACG

    64,99 €

    Dolaď si styl