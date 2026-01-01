Jednodenní batoh ACG pro větší děti (18 l)

ACG
Jednodenní batoh pro větší děti (18 l)
Tenhle batoh je připravený na každou výzvu, ať vyrážíš do divočiny, nebo míříš do školy. Je vyrobený z odolného materiálu s vodoodpudivou úpravou, prostorný hlavní oddíl má uvnitř polstrovanou kapsu na notebook, kapsy na láhev pojmou tvé drinky a do přední kapsy na zip si uložíš drobnosti, ke kterým se chceš rychle a snadno dostat.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ8090-010
ACG
Tenhle batoh je připravený na každou výzvu, ať vyrážíš do divočiny, nebo míříš do školy. Je vyrobený z odolného materiálu s vodoodpudivou úpravou, prostorný hlavní oddíl má uvnitř polstrovanou kapsu na notebook, kapsy na láhev pojmou tvé drinky a do přední kapsy na zip si uložíš drobnosti, ke kterým se chceš rychle a snadno dostat.
Podrobnosti o produktu
- Výška 43 cm x délka 28 cm x hloubka 15 cm. Délka popruhů: 89 cm (nejdelší), 44 cm (nejkratší)
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ8090-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG