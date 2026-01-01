Identifikační štítek Nike Club

Nike Club
Identifikační štítek
Díky identifikačnímu štítku Nike Club máš své doklady vždy po ruce. V průhledném okénku je vidět tvůj doklad totožnosti, kontaktní údaje, vstupenka nebo odznak a díky charakteristické karabině Club můžeš štítek snadno připnout k tašce, zavazadlu nebo kroužku na klíče.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IW7992-091
Nike Club
Díky identifikačnímu štítku Nike Club máš své doklady vždy po ruce. V průhledném okénku je vidět tvůj doklad totožnosti, kontaktní údaje, vstupenka nebo odznak a díky charakteristické karabině Club můžeš štítek snadno připnout k tašce, zavazadlu nebo kroužku na klíče.
Podrobnosti o produktu
- Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IW7992-091
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club