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Identifikační štítek Nike Club - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Identifikační štítek

17,99 €
JEDNA VELIKOST

Díky identifikačnímu štítku Nike Club máš své doklady vždy po ruce. V průhledném okénku je vidět tvůj doklad totožnosti, kontaktní údaje, vstupenka nebo odznak a díky charakteristické karabině Club můžeš štítek snadno připnout k tašce, zavazadlu nebo kroužku na klíče.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IW7992-091

Nike Club

17,99 €

Díky identifikačnímu štítku Nike Club máš své doklady vždy po ruce. V průhledném okénku je vidět tvůj doklad totožnosti, kontaktní údaje, vstupenka nebo odznak a díky charakteristické karabině Club můžeš štítek snadno připnout k tašce, zavazadlu nebo kroužku na klíče.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IW7992-091

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Identifikační štítek Nike Club

    Nike Club

    17,99 €

    Dolaď si styl