Golfová taška Nike Air Sport 2

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Nike Air Sport 2
Golfová taška
249,99 €
Taška Nike Air Sport 2 má vylepšenou bederní vycpávku a nastavitelný popruh Nike Air, který je vyvážený a příjemně se nosí, takže v pohodě odehraješ všech 18 jamek. Když se zhorší počasí, protidešťový vak vše zachrání.
- Zobrazená barva: Černá/Iron Grey/Bílá
- Styl: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
249,99 €
Taška Nike Air Sport 2 má vylepšenou bederní vycpávku a nastavitelný popruh Nike Air, který je vyvážený a příjemně se nosí, takže v pohodě odehraješ všech 18 jamek. Když se zhorší počasí, protidešťový vak vše zachrání.
Výhody
- Systém čtyř přepážek po celé délce ti pomůže mít v holích pořádek.
- Kapsa na míč má zip, takže si tašku snadno upravíš podle sebe.
- Další věci si můžeš dát do kapsy na výbavu po celé délce.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Iron Grey/Bílá
- Styl: IQ6032-061
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Sport 2
249,99 €