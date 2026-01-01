Golfová taška Nike Air Max Lite

Nike Air Max Lite
Golfová taška
Taška Nike Air Max Lite s hmotností 2 kg je určena pro golfisty, kteří mají své věci rádi u sebe. Polstrované popruhy Air Max a bederní vycpávka ti zajistí pocit opory a pohodlí. Praktická vnější kapsa pojme láhev na vodu, která pomůže udržet dostatečnou hydrataci, zatímco se procházíš po hřišti.
- Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Černá
- Styl: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Taška Nike Air Max Lite s hmotností 2 kg je určena pro golfisty, kteří mají své věci rádi u sebe. Polstrované popruhy Air Max a bederní vycpávka ti zajistí pocit opory a pohodlí. Praktická vnější kapsa pojme láhev na vodu, která pomůže udržet dostatečnou hydrataci, zatímco se procházíš po hřišti.
Výhody
- Čtyři přepážky udržují tvé hole oddělené a uspořádané.
- Pět kapes pro další úložný prostor na míčky, trička a další nezbytnosti.
Podrobnosti o produktu
- Nášivka na rukavici se suchým zipem
- Pouzdro na pero
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Černá
- Styl: IO1600-095
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max Lite