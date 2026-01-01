 
obrázek 1 ze 9
Golfová taška Nike Air Max Lite - Černá/Pure Platinum/Černá

Nike Air Max Lite

Golfová taška

179,99 €
Černá/Pure Platinum/Černá
University Red/Pure Platinum/University Red
Černá/Wolf Grey/Clear Jade
JEDNA VELIKOST

Taška Nike Air Max Lite s hmotností 2 kg je určena pro golfisty, kteří mají své věci rádi u sebe. Polstrované popruhy Air Max a bederní vycpávka ti zajistí pocit opory a pohodlí. Praktická vnější kapsa pojme láhev na vodu, která pomůže udržet dostatečnou hydrataci, zatímco se procházíš po hřišti.


  • Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Černá
  • Styl: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

Taška Nike Air Max Lite s hmotností 2 kg je určena pro golfisty, kteří mají své věci rádi u sebe. Polstrované popruhy Air Max a bederní vycpávka ti zajistí pocit opory a pohodlí. Praktická vnější kapsa pojme láhev na vodu, která pomůže udržet dostatečnou hydrataci, zatímco se procházíš po hřišti.

Výhody

  • Čtyři přepážky udržují tvé hole oddělené a uspořádané.
  • Pět kapes pro další úložný prostor na míčky, trička a další nezbytnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Nášivka na rukavici se suchým zipem
  • Pouzdro na pero
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Černá
  • Styl: IO1600-095

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max Lite.

    Golfová taška Nike Air Max Lite

    Nike Air Max Lite

    179,99 €

    Dolaď si styl