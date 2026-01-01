Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá, standardní) (trojbalení)

Nike Dura Feel 10
Golfová rukavice (levá, standardní) (trojbalení)
Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, se kterou budeš mít jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.
- Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
- Styl: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, se kterou budeš mít jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Výhody
- Prvotřídní syntetická kůže na dlaních a palcích zajišťuje konzistentní úchop hole a kontrolu nad švihem.
- Strečová tkanina na hřbetu ruky se přirozeně přizpůsobí každému pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Dlaň: 60 % PU kůže / 30 % polyester / 10 % nylon. Hřbet: 50 % PU kůže / 45 % polyester / 5 % elastan. Ostatní: 40 % polyester / 32 % PU kůže / 18 % nylon / 10 % elastan.
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
- Styl: IO1741-284
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Dura Feel 10