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Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá, standardní) (trojbalení) - Pearl White/Pearl White/Černá

Nike Dura Feel 10

Golfová rukavice (levá, standardní) (trojbalení)

39,99 €

Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, se kterou budeš mít jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
  • Styl: IO1741-284

Nike Dura Feel 10

39,99 €

Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, se kterou budeš mít jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.

Výhody

  • Prvotřídní syntetická kůže na dlaních a palcích zajišťuje konzistentní úchop hole a kontrolu nad švihem.
  • Strečová tkanina na hřbetu ruky se přirozeně přizpůsobí každému pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Dlaň: 60 % PU kůže / 30 % polyester / 10 % nylon. Hřbet: 50 % PU kůže / 45 % polyester / 5 % elastan. Ostatní: 40 % polyester / 32 % PU kůže / 18 % nylon / 10 % elastan.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
  • Styl: IO1741-284

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá, standardní) (trojbalení)

    Nike Dura Feel 10

    39,99 €

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