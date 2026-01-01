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Fotochromatické sluneční brýle Nike ACG Vista Peak - Anthracite/Wolf Grey

Nike ACG Vista Peak

Fotochromatické sluneční brýle

229,99 €
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Brýle Nike ACG Vista Peak jsou navržené tak, aby zvládly i nejdrsnější terén na světě. Kombinují odolnost za všech podmínek s precizní optikou pro sportovce, kteří slovo „hranice“ nemají ve slovníku. Lehký segmentový rám se stará o dočista volný výhled, takže bez problémů uvidíš všechny kořeny, hřebeny a měnící se kontury stezky. Jsou připravené na všechno, co na tebe hora chystá.


  • Zobrazená barva: Anthracite/Wolf Grey
  • Styl: IQ9344-060

Nike ACG Vista Peak

229,99 €

Brýle Nike ACG Vista Peak jsou navržené tak, aby zvládly i nejdrsnější terén na světě. Kombinují odolnost za všech podmínek s precizní optikou pro sportovce, kteří slovo „hranice“ nemají ve slovníku. Lehký segmentový rám se stará o dočista volný výhled, takže bez problémů uvidíš všechny kořeny, hřebeny a měnící se kontury stezky. Jsou připravené na všechno, co na tebe hora chystá.

Výhody

  • Velikost obrouček: Šířka čočky 71 mm / šířka nosníku 19 mm / délka stranic 130 mm.
  • Fotochromatické čočky se přizpůsobují intenzitě světla v reálném čase a hezky tě zastíní za všech světelných podmínek.
  • Nike Max Optics s antireflexní úpravou snižuje odraz světla a umožňuje jasný výhled do všech stran.
  • Sklo se zakřivením 6 přiměřeně chrání oči zepředu a dostatečně omezuje periferní světlo.
  • Nastavitelná gumová nosní opěrka a stranice z termoplastického elastomeru mají lepší přilnavost a trakci i za mokra.

Podrobnosti o produktu

  • Víc míst pro připevnění popruhu.
  • Vstřikované obroučky jsou vyrobené alespoň ze 40 % z ricinového oleje.
  • 100% ochrana před UVA/UVB zářením.
  • Zobrazená barva: Anthracite/Wolf Grey
  • Styl: IQ9344-060

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotochromatické sluneční brýle Nike ACG Vista Peak

    Nike ACG Vista Peak

    229,99 €

    Dolaď si styl