Fotbalový tréninkový top Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti

Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro
Fotbalový tréninkový top Nike Dri-FIT pro větší děti
Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.
- Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
- Styl: IR0472-614
Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro
Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
- Styl: IR0472-614
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro