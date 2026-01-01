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Fotbalový tréninkový top Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti - Sport Red/Černá/Bílá

Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro

Fotbalový tréninkový top Nike Dri-FIT pro větší děti

49,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.


  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0472-614

Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro

49,99 €

Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0472-614

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový tréninkový top Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti

    Tréninkové tričko Turecko 2026 Academy Pro

    49,99 €

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