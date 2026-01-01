Fotbalový sportovní vak Nike Academy (18 l)

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Nike Academy
Fotbalový sportovní vak (18 l)
22,99 €
Lehký a jednoduchý sportovní vak Nike Academy je rychlý způsob, jak uložit a nosit výbavu, kterou potřebuješ na trénink, zápas i na to užít si den naplno.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0924-010
Nike Academy
22,99 €
Lehký a jednoduchý sportovní vak Nike Academy je rychlý způsob, jak uložit a nosit výbavu, kterou potřebuješ na trénink, zápas i na to užít si den naplno.
Výhody
- V malé kapse na zip máš drobnosti snadno po ruce.
- Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
Podrobnosti o produktu
- Výška 51 cm × šířka 35 cm × hloubka 5 cm
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0924-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy
22,99 €