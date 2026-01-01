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Fotbalový sportovní vak Nike Academy (18 l) - Černá/Černá/Bílá

Nike Academy

Fotbalový sportovní vak (18 l)

22,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Lehký a jednoduchý sportovní vak Nike Academy je rychlý způsob, jak uložit a nosit výbavu, kterou potřebuješ na trénink, zápas i na to užít si den naplno.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0924-010

Nike Academy

22,99 €

Lehký a jednoduchý sportovní vak Nike Academy je rychlý způsob, jak uložit a nosit výbavu, kterou potřebuješ na trénink, zápas i na to užít si den naplno.

Výhody

  • V malé kapse na zip máš drobnosti snadno po ruce.
  • Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 51 cm × šířka 35 cm × hloubka 5 cm
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0924-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový sportovní vak Nike Academy (18 l)

    Nike Academy

    22,99 €

    Dolaď si styl

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