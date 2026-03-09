Fotbalový nákrčník Nike Academy Dri-FIT

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Recyklované materiály
Nákrčník odvádějící pot udrží tvoji tvář v teple a suchu. Síťovina kolem úst je prodyšná a příjemně obepne uši, nos a pusu.
Nike Academy
Nákrčník odvádějící pot udrží tvoji tvář v teple a suchu. Síťovina kolem úst je prodyšná a příjemně obepne uši, nos a pusu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy