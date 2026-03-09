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Fotbalový nákrčník Nike Academy Dri-FIT - Černá/Bílá/Bílá

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Nike Academy

Fotbalový nákrčník Dri-FIT

24,99 €

Nákrčník odvádějící pot udrží tvoji tvář v teple a suchu. Síťovina kolem úst je prodyšná a příjemně obepne uši, nos a pusu.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: HF0784-010

Nike Academy

24,99 €

Nákrčník odvádějící pot udrží tvoji tvář v teple a suchu. Síťovina kolem úst je prodyšná a příjemně obepne uši, nos a pusu.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Navrhli jsme ho tak, aby zakrýval nos, pusu a krk a jemně obepínal přes uši.

Podrobnosti o produktu

  • Reflexní prvky
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • 96 % polyester / 4 % elastan
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: HF0784-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (16)

Hvězdičky: 4.8

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Fotbalový nákrčník Nike Academy Dri-FIT

Nike Academy

24,99 €

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