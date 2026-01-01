Fotbalový míč Nike England FA Academy

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England FA Academy
Fotbalový míč Nike
24,99 €
Střílej jeden gól za druhým s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče a zajistí přesnější let.
- Zobrazená barva: Bílá/Červená/Modrá/Midnight Navy
- Styl: IQ0655-100
England FA Academy
24,99 €
Střílej jeden gól za druhým s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče a zajistí přesnější let.
Podrobnosti o produktu
- 67 % guma / 10 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 10 % etylenvinylacetát (EVA)
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Červená/Modrá/Midnight Navy
- Styl: IQ0655-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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England FA Academy
24,99 €