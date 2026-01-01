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Fotbalový míč Nike England FA Academy - Bílá/Červená/Modrá/Midnight Navy

England FA Academy

Fotbalový míč Nike

24,99 €

Střílej jeden gól za druhým s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče a zajistí přesnější let.


  • Zobrazená barva: Bílá/Červená/Modrá/Midnight Navy
  • Styl: IQ0655-100

England FA Academy

24,99 €

Střílej jeden gól za druhým s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče a zajistí přesnější let.

Podrobnosti o produktu

  • 67 % guma / 10 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 10 % etylenvinylacetát (EVA)
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Červená/Modrá/Midnight Navy
  • Styl: IQ0655-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový míč Nike England FA Academy

    England FA Academy

    24,99 €

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