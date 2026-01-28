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Fotbalový míč Nike Control - Bílá/Černá/Černá

Nike Control

Fotbalový míč

Sleva 30

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Nový míč Control je vybavený inovativní technologií OMNISculpt s drážkami vyraženými do pláště, aby míč letěl přesněji při každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
  • Styl: HV4395-100

Nike Control

Sleva 30

Nový míč Control je vybavený inovativní technologií OMNISculpt s drážkami vyraženými do pláště, aby míč letěl přesněji při každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.

Výhody

  • Technologie All Conditions Control (ACC) má přilnavou texturu za sucha i za mokra.
  • Díky kontrastním barvám je míč skvěle viditelný.
  • Speciální umístění potisku zlepšuje přilnavost a aerodynamické vlastnosti.

Podrobnosti o produktu

  • 37 % polyuretan (PU) / 33 % guma / 20 % polyester / 10 % viskóza
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
  • Styl: HV4395-100

Recenze (2)

Hvězdičky: 3.5

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Fotbalový míč Nike Control

Nike Control

Sleva 30

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