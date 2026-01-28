Fotbalový míč Nike Control

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
Produkt zrovna není dostupný
Nový míč Control je vybavený inovativní technologií OMNISculpt s drážkami vyraženými do pláště, aby míč letěl přesněji při každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.
Nike Control
Nový míč Control je vybavený inovativní technologií OMNISculpt s drážkami vyraženými do pláště, aby míč letěl přesněji při každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.
Hvězdičky: 3.5
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control