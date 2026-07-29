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Fotbalový míč Nike Control - Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá

Nike Control

Fotbalový míč

139,99 €

Fotbalový míč Control, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají vést míč přesněji při každé střele. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar. Technologie All Conditions Control (ACC) má přilnavou texturu za sucha i za mokra.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Fotbalový míč Control, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají vést míč přesněji při každé střele. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar. Technologie All Conditions Control (ACC) má přilnavou texturu za sucha i za mokra.

Výhody

  • Díky kontrastním barvám je míč skvěle viditelný.
  • Speciální umístění potisku zlepšuje přilnavost a aerodynamické vlastnosti.

Podrobnosti o produktu

  • 37 % polyuretan (PU) / 33 % guma / 20 % polyester / 10 % viskóza
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0618-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Fotbalový míč Nike Control

Nike Control

139,99 €

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