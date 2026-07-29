Fotbalový míč Nike Control

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Fotbalový míč Control, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají vést míč přesněji při každé střele. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar. Technologie All Conditions Control (ACC) má přilnavou texturu za sucha i za mokra.
Nike Control
Fotbalový míč Control, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají vést míč přesněji při každé střele. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar. Technologie All Conditions Control (ACC) má přilnavou texturu za sucha i za mokra.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control