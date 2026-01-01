Fotbalový míč Nike Academy Plus

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Nike Academy Plus
Fotbalový míč
39,99 €
Chceš mít nad míčem ještě lepší kontrolu? Zkus to s míčem Academy Plus. Míč je vybavený naší inovativní technologií OmniSculpt a vyznačuje se drážkami vyraženými do pláště, aby míč přesněji letěl při každém kopu.
- Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
- Styl: IQ0640-100
Nike Academy Plus
39,99 €
Chceš mít nad míčem ještě lepší kontrolu? Zkus to s míčem Academy Plus. Míč je vybavený naší inovativní technologií OmniSculpt a vyznačuje se drážkami vyraženými do pláště, aby míč přesněji letěl při každém kopu.
Podrobnosti o produktu
- Provedení z dvanácti dílů
- 60 % guma / 15 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 12 % ethylenvinylacetát (EVA)
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
- Styl: IQ0640-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy Plus
39,99 €