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Fotbalový míč Nike Academy Plus - Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá

Nike Academy Plus

Fotbalový míč

39,99 €

Chceš mít nad míčem ještě lepší kontrolu? Zkus to s míčem Academy Plus. Míč je vybavený naší inovativní technologií OmniSculpt a vyznačuje se drážkami vyraženými do pláště, aby míč přesněji letěl při každém kopu.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0640-100

Nike Academy Plus

39,99 €

Chceš mít nad míčem ještě lepší kontrolu? Zkus to s míčem Academy Plus. Míč je vybavený naší inovativní technologií OmniSculpt a vyznačuje se drážkami vyraženými do pláště, aby míč přesněji letěl při každém kopu.

Podrobnosti o produktu

  • Provedení z dvanácti dílů
  • 60 % guma / 15 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 12 % ethylenvinylacetát (EVA)
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0640-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový míč Nike Academy Plus

    Nike Academy Plus

    39,99 €

    Dolaď si styl

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