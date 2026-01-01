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Fotbalový míč Nike Academy Elite - Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá

Nike Academy Elite

Fotbalový míč

64,99 €

Fotbalový míč Academy Elite, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají zajistit přesnější let po každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Fotbalový míč Academy Elite, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají zajistit přesnější let po každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.

Podrobnosti o produktu

  • 47 % guma / 34 % polyuretan (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % viskóza
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
  • Styl: IQ0639-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový míč Nike Academy Elite

    Nike Academy Elite

    64,99 €

    Dolaď si styl

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