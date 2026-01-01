Fotbalový míč Nike Academy Elite

Nike Academy Elite
Fotbalový míč
Fotbalový míč Academy Elite, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají zajistit přesnější let po každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.
- Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
- Styl: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Fotbalový míč Academy Elite, vyrobený naší inovativní technologií OMNISculpt, má drážky vyražené do pláště, které pomáhají zajistit přesnější let po každém kopu. Konstrukce ze čtyř dílů s kratšími stupňovitými švy umožňuje větší optimální bod zásahu a kulatější tvar.
Podrobnosti o produktu
- 47 % guma / 34 % polyuretan (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % viskóza
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Bright Crimson/Anthracite/Černá
- Styl: IQ0639-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy Elite