Fotbalový dres Aero-FIT z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

Recyklované materiály
Kolekce Nike x LEGO®
Fotbalový dres Aero-FIT pro větší děti
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Procházej se po hřišti a hledej mezery v obraně soupeře. V tomhle mimořádně prodyšném dresu Aero-FIT využiješ každou příležitost. Divoký jaguar na hrudi je vytvořený z LEGO® kostek. Dává jasně najevo, že hraješ podle sebe. Zářivé barvy a holografické efekty matou obranu, zatímco se řítíš po hřišti.
- Zobrazená barva: Hyper Pink/Rush Red/Černá
- Styl: IO3125-645
Kolekce Nike x LEGO®
Procházej se po hřišti a hledej mezery v obraně soupeře. V tomhle mimořádně prodyšném dresu Aero-FIT využiješ každou příležitost. Divoký jaguar na hrudi je vytvořený z LEGO® kostek. Dává jasně najevo, že hraješ podle sebe. Zářivé barvy a holografické efekty matou obranu, zatímco se řítíš po hřišti.
Kolekce Nike Football x LEGO
Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
Klid, pohoda a vyrovnanost
Technologii Nike Aero-FIT jsme navrhli pro maximální prodyšnost. Umožňuje proudění vzduchu na pokožce, takže při vysokých teplotách zůstaneš svěží. Materiál s technologií odvádějící pot ti pomůže cítit se svěže a pohodlně.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Hyper Pink/Rush Red/Černá
- Styl: IO3125-645
Velikost a střih
- Model měří 142 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Kolekce Nike x LEGO®
Kolekce Nike Football x LEGO®
Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
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