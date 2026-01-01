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Fotbalový dres Aero-FIT z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti - Hyper Pink/Rush Red/Černá

Recyklované materiály

Kolekce Nike x LEGO®

Fotbalový dres Aero-FIT pro větší děti

89,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Procházej se po hřišti a hledej mezery v obraně soupeře. V tomhle mimořádně prodyšném dresu Aero-FIT využiješ každou příležitost. Divoký jaguar na hrudi je vytvořený z LEGO® kostek. Dává jasně najevo, že hraješ podle sebe. Zářivé barvy a holografické efekty matou obranu, zatímco se řítíš po hřišti.


  • Zobrazená barva: Hyper Pink/Rush Red/Černá
  • Styl: IO3125-645

Kolekce Nike x LEGO®

89,99 €

Procházej se po hřišti a hledej mezery v obraně soupeře. V tomhle mimořádně prodyšném dresu Aero-FIT využiješ každou příležitost. Divoký jaguar na hrudi je vytvořený z LEGO® kostek. Dává jasně najevo, že hraješ podle sebe. Zářivé barvy a holografické efekty matou obranu, zatímco se řítíš po hřišti.

Kolekce Nike Football x LEGO

Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.

Klid, pohoda a vyrovnanost

Technologii Nike Aero-FIT jsme navrhli pro maximální prodyšnost. Umožňuje proudění vzduchu na pokožce, takže při vysokých teplotách zůstaneš svěží. Materiál s technologií odvádějící pot ti pomůže cítit se svěže a pohodlně.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Hyper Pink/Rush Red/Černá
  • Styl: IO3125-645

Velikost a střih

    • Model měří 142 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalový dres Aero-FIT z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

    Kolekce Nike x LEGO®

    89,99 €

    Dolaď si styl

    Kolekce Nike Football x LEGO®

    Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.

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