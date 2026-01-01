Fotbalový batoh Nike Academy (velký, 30 l)

Nike Academy
Fotbalový batoh (velký, 30 l)
Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Je připraven na mokré i suché podmínky a má několik oddílů, včetně jednoho dostatečně velkého na fotbalový míč, takže budeš mít veškerou výbavu bezpečně uloženou.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0912-010
Nike Academy
Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Je připraven na mokré i suché podmínky a má několik oddílů, včetně jednoho dostatečně velkého na fotbalový míč, takže budeš mít veškerou výbavu bezpečně uloženou.
Výhody
- Voděodolná pláštěnka proti dešti pro bezpečnou ochranu.
- Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
- Samostatné přihrádky na mokrou a špinavou výstroj a na tu čistou.
- Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.
- Kapsa, do které se vejde až 15palcový notebook.
Podrobnosti o produktu
- výška 53,5 cm x šířka 33 cm x hloubka 18 cm
- Materiál: 100 % polyester. Pláštěnka na batoh: 100 % nylon.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0912-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy