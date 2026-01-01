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Fotbalový batoh Nike Academy (velký, 30 l) - Černá/Černá/Bílá

Nike Academy

Fotbalový batoh (velký, 30 l)

47,99 €
Černá/Černá/Bílá
Midnight Navy/Černá/Bílá
JEDNA VELIKOST
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Je připraven na mokré i suché podmínky a má několik oddílů, včetně jednoho dostatečně velkého na fotbalový míč, takže budeš mít veškerou výbavu bezpečně uloženou.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0912-010

Nike Academy

47,99 €

Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Je připraven na mokré i suché podmínky a má několik oddílů, včetně jednoho dostatečně velkého na fotbalový míč, takže budeš mít veškerou výbavu bezpečně uloženou.

Výhody

  • Voděodolná pláštěnka proti dešti pro bezpečnou ochranu.
  • Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
  • Samostatné přihrádky na mokrou a špinavou výstroj a na tu čistou.
  • Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.
  • Kapsa, do které se vejde až 15palcový notebook.

Podrobnosti o produktu

  • výška 53,5 cm x šířka 33 cm x hloubka 18 cm
  • Materiál: 100 % polyester. Pláštěnka na batoh: 100 % nylon.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0912-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalový batoh Nike Academy (velký, 30 l)

    Nike Academy

    47,99 €

    Dolaď si styl

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