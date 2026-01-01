Fotbalové úpletové kalhoty Brazílie Academy Pro Nike Dri-FIT pro větší děti

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Recyklované materiály
Brazil Academy Pro
Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT pro větší děti
54,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický střih a technologie odvádějící pot tě udrží v pohodě, když se hra přiostří.
- Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Styl: IB5533-381
Brazil Academy Pro
54,99 €
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický střih a technologie odvádějící pot tě udrží v pohodě, když se hra přiostří.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Manžety na nohavicích jsou opatřené zipem, který usnadňuje oblékání a svlékání přes boty.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Styl: IB5533-381
Velikost a střih
- Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 147 cm a má na sobě velikost M
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Brazil Academy Pro
54,99 €