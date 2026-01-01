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Fotbalové tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti - Sport Red/Černá/Bílá

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

27,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny zajišťují ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.


  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0471-614

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

27,99 €

Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny zajišťují ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0471-614

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 140 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

    Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

    27,99 €

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