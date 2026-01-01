Fotbalové tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny zajišťují ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
- Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
- Styl: IR0471-614
Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro
Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny zajišťují ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
- Styl: IR0471-614
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 140 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro