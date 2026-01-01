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Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti - Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch

Recyklované materiály

Erling Haaland Academy

Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti

Sleva 30
Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tenhle lehký top s grafikou inspirovanou Erlingovým fantastickým působením na hřišti využívá technologii odvádějící pot a má síťované díly, takže tě při hře udrží v příjemné pohodě.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
  • Styl: IF2809-100

Erling Haaland Academy

Sleva 30

Tenhle lehký top s grafikou inspirovanou Erlingovým fantastickým působením na hřišti využívá technologii odvádějící pot a má síťované díly, takže tě při hře udrží v příjemné pohodě.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
  • Styl: IF2809-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 141 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

    Erling Haaland Academy

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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