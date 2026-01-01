Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

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Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tenhle lehký top s grafikou inspirovanou Erlingovým fantastickým působením na hřišti využívá technologii odvádějící pot a má síťované díly, takže tě při hře udrží v příjemné pohodě.
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
- Styl: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Sleva 30
Tenhle lehký top s grafikou inspirovanou Erlingovým fantastickým působením na hřišti využívá technologii odvádějící pot a má síťované díly, takže tě při hře udrží v příjemné pohodě.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
- Styl: IF2809-100
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 141 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Erling Haaland Academy
Sleva 30