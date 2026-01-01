 
obrázek 1 ze 5
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro s krátkým rukávem pro malé děti - Bright Blue/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Academy Pro

Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro malé děti

27,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Ukaž malým sportovcům základy a sleduj, jak se v tričku Chelsea FC Academy Pro zlepšují. Klasický střih a materiál, který odvádí vlhkost od pokožky, je udrží v suchu a pohodlí, i když se trénink přiostří.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Midwest Gold
  • Styl: IR2092-452

Chelsea FC Academy Pro

27,99 €

Ukaž malým sportovcům základy a sleduj, jak se v tričku Chelsea FC Academy Pro zlepšují. Klasický střih a materiál, který odvádí vlhkost od pokožky, je udrží v suchu a pohodlí, i když se trénink přiostří.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Midwest Gold
  • Styl: IR2092-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 130 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chelsea FC Academy Pro.

    Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro s krátkým rukávem pro malé děti

    Chelsea FC Academy Pro

    27,99 €

    Dolaď si styl