Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro s krátkým rukávem pro malé děti

Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro malé děti
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Ukaž malým sportovcům základy a sleduj, jak se v tričku Chelsea FC Academy Pro zlepšují. Klasický střih a materiál, který odvádí vlhkost od pokožky, je udrží v suchu a pohodlí, i když se trénink přiostří.
- Zobrazená barva: Bright Blue/Midwest Gold
- Styl: IR2092-452
Chelsea FC Academy Pro
Ukaž malým sportovcům základy a sleduj, jak se v tričku Chelsea FC Academy Pro zlepšují. Klasický střih a materiál, který odvádí vlhkost od pokožky, je udrží v suchu a pohodlí, i když se trénink přiostří.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bright Blue/Midwest Gold
- Styl: IR2092-452
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 130 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Chelsea FC Academy Pro