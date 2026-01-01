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Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike s krátkým rukávem pro větší děti - Volt/Bílá/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Recyklované materiály

Atlético Madrid Strike

Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

44,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, když své umění dovádíš k dokonalosti.


  • Zobrazená barva: Volt/Bílá/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Styl: II2666-702

Atlético Madrid Strike

44,99 €

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, když své umění dovádíš k dokonalosti.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Volt/Bílá/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Styl: II2666-702

Velikost a střih

    • Model je vysoký 127 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 140 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike s krátkým rukávem pro větší děti

    Atlético Madrid Strike

    44,99 €

    Dolaď si styl