 
obrázek 1 ze 7
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Anglie Strike s krátkým rukávem pro větší děti - Work Blue/Obsidian/Bílá

Recyklované materiály

Anglie Strike

Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

44,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, když své umění dovádíš k dokonalosti.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IB7981-486

Anglie Strike

44,99 €

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, když své umění dovádíš k dokonalosti.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IB7981-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Anglie Strike.

    Fotbalové tričko Nike Dri-FIT Anglie Strike s krátkým rukávem pro větší děti

    Anglie Strike

    44,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 8