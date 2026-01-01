Fotbalové tričko Nike Atlético Madrid pro větší děti

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Atlético Madrid
Fotbalové tričko Nike pro větší děti
24,99 €
V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue
- Styl: IM1704-455
Atlético Madrid
24,99 €
V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue
- Styl: IM1704-455
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid
24,99 €