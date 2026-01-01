 
obrázek 1 ze 5
Fotbalové tričko Nike Atlético Madrid pro větší děti - Deep Royal Blue

Atlético Madrid

Fotbalové tričko Nike pro větší děti

24,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!


  • Zobrazená barva: Deep Royal Blue
  • Styl: IM1704-455

Atlético Madrid

24,99 €

V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Deep Royal Blue
  • Styl: IM1704-455

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Atlético Madrid.

    Fotbalové tričko Nike Atlético Madrid pro větší děti

    Atlético Madrid

    24,99 €

    Dolaď si styl