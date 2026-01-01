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Fotbalové tričko Nike Anglie pro větší děti - Work Blue

Anglie

Fotbalové tričko Nike pro větší děti

24,99 €
Work Blue
Obsidian

Vyprodáno:

Tato barva momentálně není k dispozici

Ukaž oddanost týmu v tomhle měkkém bavlněném tričku Anglie.


  • Zobrazená barva: Work Blue
  • Styl: IQ2187-486

Anglie

24,99 €

Ukaž oddanost týmu v tomhle měkkém bavlněném tričku Anglie.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue
  • Styl: IQ2187-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 137 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové tričko Nike Anglie pro větší děti

    Anglie

    24,99 €

    Dolaď si styl

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