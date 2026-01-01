Fotbalové tričko Nike Academy+ Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

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Recyklované materiály
Nike Academy+
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 29
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.
- Zobrazená barva: Blue Void/Game Royal/Bílá
- Styl: IO7318-492
Nike Academy+
Sleva 29
V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Blue Void/Game Royal/Bílá
- Styl: IO7318-492
Velikost a střih
- Model/ka měří 132 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Academy+
Sleva 29