Fotbalové tričko Nike Academy „Alexia Putellas“ Dri-FIT pro větší děti (dívky)

Recyklované materiály
Nike Academy „Alexia Putellas“
Fotbalové tričko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Alexia Putellas si vytváří prostor kreativními a rychlými kličkami. Není divu, že její tým tak často vyhrává. Lehké a prodyšné tričko Academy využívá technologii odvádějící pot, takže se můžeš pohybovat i hrát jako Alexia, a zároveň se budeš pořád cítit svěže.
- Zobrazená barva: Pure Platinum/Sea Coral/Černá
- Styl: IO5797-043
Nike Academy „Alexia Putellas“
Alexia Putellas si vytváří prostor kreativními a rychlými kličkami. Není divu, že její tým tak často vyhrává. Lehké a prodyšné tričko Academy využívá technologii odvádějící pot, takže se můžeš pohybovat i hrát jako Alexia, a zároveň se budeš pořád cítit svěže.
Výhody
- Díly na bočních švech zlepšují prodyšnost a příjemně ochlazují.
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Materiál: 100 % polyester. Síťovina: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pure Platinum/Sea Coral/Černá
- Styl: IO5797-043
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 144 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Academy „Alexia Putellas“