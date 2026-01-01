Fotbalové tričko Erling Haaland Academy Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

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Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. A potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tohle lehké pleteninové tričko využívá naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc má boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.
- Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Styl: HV0229-739
Erling Haaland Academy
Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. A potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tohle lehké pleteninové tričko využívá naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc má boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Boční síťované díly zlepšují prodyšnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Styl: HV0229-739
Velikost a střih
- Modelka měří 142 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 141 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Erling Haaland Academy