Fotbalové tričko Brazílie Nike pro větší děti

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Brazílie
Fotbalové tričko Nike pro větší děti
27,99 €
Fandi týmu Brazílie v tomhle měkkém tričku z bavlny se střední gramáží.
- Zobrazená barva: Geode Teal
- Styl: IH2258-381
Brazílie
27,99 €
Fandi týmu Brazílie v tomhle měkkém tričku z bavlny se střední gramáží.
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Geode Teal
- Styl: IH2258-381
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Brazílie
27,99 €