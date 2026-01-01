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Fotbalové tričko Brazílie Nike pro větší děti - Geode Teal

Brazílie

Fotbalové tričko Nike pro větší děti

27,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Fandi týmu Brazílie v tomhle měkkém tričku z bavlny se střední gramáží.


  • Zobrazená barva: Geode Teal
  • Styl: IH2258-381

Brazílie

27,99 €

Fandi týmu Brazílie v tomhle měkkém tričku z bavlny se střední gramáží.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Geode Teal
  • Styl: IH2258-381

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové tričko Brazílie Nike pro větší děti

    Brazílie

    27,99 €

    Dolaď si styl