Fotbalové tričko Anglie x Palace s krátkým rukávem pro větší děti

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Recyklované materiály
England x Palace
Fotbalové tričko s krátkým rukávem pro větší děti
64,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Palace vzdává hold Anglii designem inspirovaným křížem svatého Jiří na měkkém tričku z materiálu, který odvádí pot. Společné značení na lemu.
- Zobrazená barva: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Styl: IB5404-052
England x Palace
64,99 €
Palace vzdává hold Anglii designem inspirovaným křížem svatého Jiří na měkkém tričku z materiálu, který odvádí pot. Společné značení na lemu.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Styl: IB5404-052
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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England x Palace
64,99 €