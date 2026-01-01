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Fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT Anglie Strike pro větší děti - Work Blue/Obsidian/Bílá

Recyklované materiály

Anglie Strike

Fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IB7982-486

Anglie Strike

64,99 €

Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 91 % polyester / 9 % elastan. Díly: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IB7982-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 140 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT Anglie Strike pro větší děti

    Anglie Strike

    64,99 €

    Dolaď si styl

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