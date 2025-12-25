Fotbalové tréninkové tričko Nike Academy Dri-FIT s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem pro větší děti

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
V tomhle tričku s dlouhým rukávem posuneš svůj um na vyšší úroveň. Použili jsme na něj měkký, dvojitě pletený materiál s naší technologií Dri-FIT, která odvádí pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.
Nike Academy
V tomhle tričku s dlouhým rukávem posuneš svůj um na vyšší úroveň. Použili jsme na něj měkký, dvojitě pletený materiál s naší technologií Dri-FIT, která odvádí pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy