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Fotbalové tréninkové tričko Nike Academy Dri-FIT s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem pro větší děti - Bílá/Bílá/Černá

Recyklované materiály

Nike Academy

Fotbalové tréninkové tričko s Dri-FIT dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem pro větší děti

Sleva 29
Bílá/Bílá/Černá
Černá/Černá/Bílá
Midnight Navy/Midnight Navy/Bílá
Blue Void/Černá/Bílá/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Bílá
Smoke Grey/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Černá/Illusion Green/Illusion Green
Černá/Bílá/Bright Crimson/Bright Crimson

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

V tomhle tričku s dlouhým rukávem posuneš svůj um na vyšší úroveň. Použili jsme na něj měkký, dvojitě pletený materiál s naší technologií Dri-FIT, která odvádí pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Černá
  • Styl: HJ3721-100

Nike Academy

Sleva 29

V tomhle tričku s dlouhým rukávem posuneš svůj um na vyšší úroveň. Použili jsme na něj měkký, dvojitě pletený materiál s naší technologií Dri-FIT, která odvádí pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.
  • Síťované boční díly zlepšují prodyšnost.
  • Provedení se čtvrtinovým zipem lépe kryje, když je zapnuté, a větrá, když ho necháš rozepnuté.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Černá
  • Styl: HJ3721-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 147 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (5)

Hvězdičky: 4.8

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Fotbalové tréninkové tričko Nike Academy Dri-FIT s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem pro větší děti

Nike Academy

Sleva 29

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