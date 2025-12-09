Fotbalové tepláky Nike Academy Dri-FIT pro větší děti

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tyhle lehké kalhoty jsou vybavené naší technologií Dri-FIT odvádějící pot a bočními díly ze síťoviny, a proto tě udrží v pohodlí bez přehřívání, když hraješ a ladíš svoje dovednosti.
Nike Academy
Tyhle lehké kalhoty jsou vybavené naší technologií Dri-FIT odvádějící pot a bočními díly ze síťoviny, a proto tě udrží v pohodlí bez přehřívání, když hraješ a ladíš svoje dovednosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.5
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy