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Fotbalové tepláky Nike Academy Dri-FIT pro větší děti - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Fotbalové tepláky Dri-FIT pro větší děti

37,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tyhle lehké kalhoty jsou vybavené naší technologií Dri-FIT odvádějící pot a bočními díly ze síťoviny, a proto tě udrží v pohodlí bez přehřívání, když hraješ a ladíš svoje dovednosti.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

Tyhle lehké kalhoty jsou vybavené naší technologií Dri-FIT odvádějící pot a bočními díly ze síťoviny, a proto tě udrží v pohodlí bez přehřívání, když hraješ a ladíš svoje dovednosti.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
  • Síťované boční díly zlepšují prodyšnost.
  • Horní část nohavic je podšitá prodyšnou síťovinou a spodní část je podšitá hladkým, lehkým taftem.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Postranní kapsy na zip
  • Elastické manžety
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HJ3711-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 140 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3.5

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Fotbalové tepláky Nike Academy Dri-FIT pro větší děti

Nike Academy

37,99 €