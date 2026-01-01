Fotbalové šortky Nike Erling Haaland Club Fleece pro větší děti

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Erling Haaland Club Fleece
Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti
Sleva 30
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tyto flísové šortky s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti jsou ušité tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržely v teple.
- Zobrazená barva: Phantom/Hot Punch
- Styl: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
Sleva 30
Tyto flísové šortky s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti jsou ušité tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržely v teple.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Phantom/Hot Punch
- Styl: IO5901-027
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
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Erling Haaland Club Fleece
Sleva 30