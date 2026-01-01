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Fotbalové šortky Nike Erling Haaland Club Fleece pro větší děti - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti

Sleva 30

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Tyto flísové šortky s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti jsou ušité tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržely v teple.


  • Zobrazená barva: Phantom/Hot Punch
  • Styl: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

Sleva 30

Tyto flísové šortky s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti jsou ušité tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržely v teple.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Phantom/Hot Punch
  • Styl: IO5901-027

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

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    Fotbalové šortky Nike Erling Haaland Club Fleece pro větší děti

    Erling Haaland Club Fleece

    Sleva 30

    Dolaď si styl