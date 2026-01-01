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Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti - Černá/Off White/Off White

Recyklované materiály

Nike Academy

Fotbalové rukavice Therma-FIT pro větší děti

24,99 €

Poper se s nečasem v rukavicích Therma-FIT Academy. Jsou z hřejivého materiálu, který nepustí zimu dovnitř, a ty se můžeš plně soustředit na hru. Texturované dlaně zlepšují úchop míče při vyhazování.


  • Zobrazená barva: Černá/Off White/Off White
  • Styl: IQ0663-011

Nike Academy

24,99 €

Poper se s nečasem v rukavicích Therma-FIT Academy. Jsou z hřejivého materiálu, který nepustí zimu dovnitř, a ty se můžeš plně soustředit na hru. Texturované dlaně zlepšují úchop míče při vyhazování.

Výhody

  • Technologie Nike Therma-FIT reguluje tělesné teplo a v chladném počasí tě příjemně zahřeje.
  • Pružné manžety dokonale padnou.

Podrobnosti o produktu

  • 68 % polyester / 20 % nylon / 9 % silikon / 3 % spandex
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Off White/Off White
  • Styl: IQ0663-011

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti

    Nike Academy

    24,99 €