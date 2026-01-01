Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti

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Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové rukavice Therma-FIT pro větší děti
24,99 €
Poper se s nečasem v rukavicích Therma-FIT Academy. Jsou z hřejivého materiálu, který nepustí zimu dovnitř, a ty se můžeš plně soustředit na hru. Texturované dlaně zlepšují úchop míče při vyhazování.
- Zobrazená barva: Černá/Off White/Off White
- Styl: IQ0663-011
Nike Academy
24,99 €
Poper se s nečasem v rukavicích Therma-FIT Academy. Jsou z hřejivého materiálu, který nepustí zimu dovnitř, a ty se můžeš plně soustředit na hru. Texturované dlaně zlepšují úchop míče při vyhazování.
Výhody
- Technologie Nike Therma-FIT reguluje tělesné teplo a v chladném počasí tě příjemně zahřeje.
- Pružné manžety dokonale padnou.
Podrobnosti o produktu
- 68 % polyester / 20 % nylon / 9 % silikon / 3 % spandex
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Off White/Off White
- Styl: IQ0663-011
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy
24,99 €