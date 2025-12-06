Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Recyklované materiály
Chladné počasí tě nezpomalí. Technologie Therma-FIT reguluje tělesné teplo, aby ti nemrzly ruce, a pružné manžety drží rukavice na místě, aby teplo zůstalo uvnitř.
Nike Academy
Chladné počasí tě nezpomalí. Technologie Therma-FIT reguluje tělesné teplo, aby ti nemrzly ruce, a pružné manžety drží rukavice na místě, aby teplo zůstalo uvnitř.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.6
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy