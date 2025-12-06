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Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Fotbalové rukavice Therma-FIT pro větší děti

27,99 €

Chladné počasí tě nezpomalí. Technologie Therma-FIT reguluje tělesné teplo, aby ti nemrzly ruce, a pružné manžety drží rukavice na místě, aby teplo zůstalo uvnitř.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

Chladné počasí tě nezpomalí. Technologie Therma-FIT reguluje tělesné teplo, aby ti nemrzly ruce, a pružné manžety drží rukavice na místě, aby teplo zůstalo uvnitř.

Výhody

  • Technologie Nike Therma-FIT reguluje tělesné teplo a v chladném počasí tě příjemně zahřeje.
  • Textura na dlaních zlepšuje úchop.

Podrobnosti o produktu

  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5% elastan
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HF0547-011

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (10)

Hvězdičky: 3.6

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Fotbalové rukavice Therma-FIT Nike Academy pro větší děti

Nike Academy

27,99 €

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