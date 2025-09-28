Fotbalové podkolenky Nike Dri-FIT Strike

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Recyklované materiály
Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna
Nohy budeš mít v pohodlí od startu až do cíle. Ať už jde o procvičování fotbalových dovedností, nebo nastupuješ do velkého zápasu, tyhle ponožky s tebou drží krok. Tyhle ponožky jsou vybavené technologií odvádějící pot, která tě udrží v suchu a příjemně se nosí.
Nike Dri-FIT Strike
Nohy budeš mít v pohodlí od startu až do cíle. Ať už jde o procvičování fotbalových dovedností, nebo nastupuješ do velkého zápasu, tyhle ponožky s tebou drží krok. Tyhle ponožky jsou vybavené technologií odvádějící pot, která tě udrží v suchu a příjemně se nosí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike