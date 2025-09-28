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Fotbalové podkolenky Nike Dri-FIT Strike - Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT Strike

Fotbalové podkolenky

Sleva 30
Černá/Bílá
Bílá/Černá
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Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna

Nohy budeš mít v pohodlí od startu až do cíle. Ať už jde o procvičování fotbalových dovedností, nebo nastupuješ do velkého zápasu, tyhle ponožky s tebou drží krok. Tyhle ponožky jsou vybavené technologií odvádějící pot, která tě udrží v suchu a příjemně se nosí.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

Sleva 30

Nohy budeš mít v pohodlí od startu až do cíle. Ať už jde o procvičování fotbalových dovedností, nebo nastupuješ do velkého zápasu, tyhle ponožky s tebou drží krok. Tyhle ponožky jsou vybavené technologií odvádějící pot, která tě udrží v suchu a příjemně se nosí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Pás v oblasti klenby příjemně sedne a nohu zpevňuje.

Podrobnosti o produktu

  • 88 % recyklovaný polyester / 6 % elastan / 6 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: DH6622-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (16)

Hvězdičky: 4.4

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Fotbalové podkolenky Nike Dri-FIT Strike

Nike Dri-FIT Strike

Sleva 30

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