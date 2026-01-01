Fotbalové pleteninové tréninkové tričko Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike pro větší děti

Recyklované materiály
Atlético Madrid Strike
Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.
- Zobrazená barva: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Styl: II3877-702
Atlético Madrid Strike
Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.
Podrobnosti o produktu
- 91 % polyester / 9 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Styl: II3877-702
Velikost a střih
- Modelka měří 132 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Atlético Madrid Strike