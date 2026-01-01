Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Vyprodáno:
Tato barva momentálně není k dispozici
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tyhle lehké kraťasy s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti využívají technologii odvádějící pot a mají síťované díly, takže tě při hře udrží v chládku.
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
- Styl: IF2812-100
Erling Haaland Academy
Tyhle lehké kraťasy s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti využívají technologii odvádějící pot a mají síťované díly, takže tě při hře udrží v chládku.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
- Styl: IF2812-100
Velikost a střih
- Modelka měří 132 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Erling Haaland Academy.
Erling Haaland Academy