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Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti - Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch

Recyklované materiály

Erling Haaland Academy

Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti

Sleva 30
Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/Bílá/Green Strike/Green Strike

Vyprodáno:

Tato barva momentálně není k dispozici

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tyhle lehké kraťasy s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti využívají technologii odvádějící pot a mají síťované díly, takže tě při hře udrží v chládku.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
  • Styl: IF2812-100

Erling Haaland Academy

Sleva 30

Tyhle lehké kraťasy s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti využívají technologii odvádějící pot a mají síťované díly, takže tě při hře udrží v chládku.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Hot Punch/Hot Punch
  • Styl: IF2812-100

Velikost a střih

    • Modelka měří 132 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 150 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

    Erling Haaland Academy

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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