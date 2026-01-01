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Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Brazílie Academy Pro pro větší děti - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Recyklované materiály

Brazil Academy Pro

Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti

29,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.


  • Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Styl: IB5530-381

Brazil Academy Pro

29,99 €

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Kapsy na zip
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Styl: IB5530-381

Velikost a střih

    • Modelka je vysoká 141 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 145 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Brazílie Academy Pro pro větší děti

    Brazil Academy Pro

    29,99 €

    Dolaď si styl

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