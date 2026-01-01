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Fotbalové kraťasy Dri-FIT Nike Academy+ pro větší děti - Černá/Smoke Grey/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy+

Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti

27,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.


  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IR1312-010

Nike Academy+

27,99 €

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Kapsy na zip
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IR1312-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 132 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové kraťasy Dri-FIT Nike Academy+ pro větší děti

    Nike Academy+

    27,99 €

    Dolaď si styl

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