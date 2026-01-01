Fotbalové kraťasy Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. Není tedy divu, že potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tyhle lehké pleteninové kraťasy využívají naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc mají boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.
- Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Styl: HV0213-739
Erling Haaland Academy
Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. Není tedy divu, že potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tyhle lehké pleteninové kraťasy využívají naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc mají boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Styl: HV0213-739
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Erling Haaland Academy