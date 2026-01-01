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Fotbalové kraťasy Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Recyklované materiály

Erling Haaland Academy

Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti

Sleva 30

Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. Není tedy divu, že potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tyhle lehké pleteninové kraťasy využívají naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc mají boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.


  • Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Styl: HV0213-739

Erling Haaland Academy

Sleva 30

Erling Haaland je na hřišti neúprosný a nebojácný. Není tedy divu, že potřebuje soupravu, která udrží krok s jeho intenzivní hrou. Tyhle lehké pleteninové kraťasy využívají naši technologii Dri-FIT pro odvod potu a navíc mají boční síťované díly, takže zůstane svěží, když se prohání po hřišti.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Styl: HV0213-739

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové kraťasy Dri-FIT Erling Haaland Academy pro větší děti

    Erling Haaland Academy

    Sleva 30

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