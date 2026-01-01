Fotbalové kraťasy Dri-FIT CR7 Academy pro větší děti

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Recyklované materiály
CR7 Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Piluj svoje dovednosti na hřišti a startuj k bráně Ronaldovou rychlostí. Do těchhle pletených kraťasů jsme přidali naši technologii Dri-FIT odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí.
- Zobrazená barva: Volt/Černá/Černá
- Styl: HF4346-702
CR7 Academy
34,99 €
Piluj svoje dovednosti na hřišti a startuj k bráně Ronaldovou rychlostí. Do těchhle pletených kraťasů jsme přidali naši technologii Dri-FIT odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
- Síťované boční díly zlepšují prodyšnost.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Volt/Černá/Černá
- Styl: HF4346-702
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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CR7 Academy
34,99 €