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Fotbalové kraťasy Dri-FIT CR7 Academy pro větší děti - Volt/Černá/Černá

Recyklované materiály

CR7 Academy

Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti

34,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Piluj svoje dovednosti na hřišti a startuj k bráně Ronaldovou rychlostí. Do těchhle pletených kraťasů jsme přidali naši technologii Dri-FIT odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Volt/Černá/Černá
  • Styl: HF4346-702

CR7 Academy

34,99 €

Piluj svoje dovednosti na hřišti a startuj k bráně Ronaldovou rychlostí. Do těchhle pletených kraťasů jsme přidali naši technologii Dri-FIT odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
  • Síťované boční díly zlepšují prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Volt/Černá/Černá
  • Styl: HF4346-702

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové kraťasy Dri-FIT CR7 Academy pro větší děti

    CR7 Academy

    34,99 €

    Dolaď si styl

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