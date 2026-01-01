Fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti

Kalhoty Academy Pro Turecko 2026
Fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT pro větší děti
Tyhle hladké pletené kalhoty jsou navržené na fotbalový trénink a odvádějí pot, takže se můžeš na hřišti soustředit jen na hru. Díky úzkému střihu, kapsám na zip a zipům u kotníků tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
- Zobrazená barva: Černá/Sport Red/Bílá
- Styl: IR0470-010
Kalhoty Academy Pro Turecko 2026
Tyhle hladké pletené kalhoty jsou navržené na fotbalový trénink a odvádějí pot, takže se můžeš na hřišti soustředit jen na hru. Díky úzkému střihu, kapsám na zip a zipům u kotníků tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Zobrazená barva: Černá/Sport Red/Bílá
- Styl: IR0470-010
Velikost a střih
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Kalhoty Academy Pro Turecko 2026