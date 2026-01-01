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Fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti - Černá/Sport Red/Bílá

Kalhoty Academy Pro Turecko 2026

Fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT pro větší děti

49,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tyhle hladké pletené kalhoty jsou navržené na fotbalový trénink a odvádějí pot, takže se můžeš na hřišti soustředit jen na hru. Díky úzkému střihu, kapsám na zip a zipům u kotníků tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.


  • Zobrazená barva: Černá/Sport Red/Bílá
  • Styl: IR0470-010

Kalhoty Academy Pro Turecko 2026

49,99 €

Tyhle hladké pletené kalhoty jsou navržené na fotbalový trénink a odvádějí pot, takže se můžeš na hřišti soustředit jen na hru. Díky úzkému střihu, kapsám na zip a zipům u kotníků tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Černá/Sport Red/Bílá
  • Styl: IR0470-010

Velikost a střih

    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Turecko 2026 Academy Pro pro větší děti

    Kalhoty Academy Pro Turecko 2026

    49,99 €

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