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Fotbalové chrániče holení Nike Charge - Černá/Černá/Bílá

Nike Charge

Fotbalové chrániče holení

27,99 €

Bezpečnost by neměla při hraní té nejlepší hry překážet. Tyhle chrániče holení mají pevný plášť s nízkým profilem a pěnu v zadní části, takže ti umožní přihrávat i střílet v pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

Bezpečnost by neměla při hraní té nejlepší hry překážet. Tyhle chrániče holení mají pevný plášť s nízkým profilem a pěnu v zadní části, takže ti umožní přihrávat i střílet v pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 43 % polypropylen (PP) / 33 % etylenvinylacetát (EVA) / 17 % polyester / 7 % guma
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DX4608-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4.8

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Fotbalové chrániče holení Nike Charge

Nike Charge

27,99 €

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