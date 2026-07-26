Fotbalové chrániče holení Nike Charge

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Bezpečnost by neměla při hraní té nejlepší hry překážet. Tyhle chrániče holení mají pevný plášť s nízkým profilem a pěnu v zadní části, takže ti umožní přihrávat i střílet v pohodlí.
Nike Charge
Bezpečnost by neměla při hraní té nejlepší hry překážet. Tyhle chrániče holení mají pevný plášť s nízkým profilem a pěnu v zadní části, takže ti umožní přihrávat i střílet v pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge