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Fotbalové brankářské štulpny Paris Saint-Germain VaporFast Nike Dri-FIT ADV - Černá/Bílá

Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské

Fotbalové štulpny Nike Dri-FIT ADV

22,99 €
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Nalaď se na hru jako tvůj tým ve štulpnách Paris Saint-Germain VaporFast. Celý střih je navržený tak, aby omezil stahování lýtek – takže už nemusíš dělat do štulpen díry. Jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a strategicky umístěným tlumením, které ti pomůže soustředit se na hru.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ6934-010

Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské

22,99 €

Nalaď se na hru jako tvůj tým ve štulpnách Paris Saint-Germain VaporFast. Celý střih je navržený tak, aby omezil stahování lýtek – takže už nemusíš dělat do štulpen díry. Jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a strategicky umístěným tlumením, které ti pomůže soustředit se na hru.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Prodloužený lem pomáhá držet ponožku na místě a omezuje shrnování.

Podrobnosti o produktu

  • 95 % polyester / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ6934-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalové brankářské štulpny Paris Saint-Germain VaporFast Nike Dri-FIT ADV

    Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské

    22,99 €

    Dolaď si styl

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