Fotbalové brankářské štulpny Paris Saint-Germain VaporFast Nike Dri-FIT ADV

Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské
Fotbalové štulpny Nike Dri-FIT ADV
Nalaď se na hru jako tvůj tým ve štulpnách Paris Saint-Germain VaporFast. Celý střih je navržený tak, aby omezil stahování lýtek – takže už nemusíš dělat do štulpen díry. Jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a strategicky umístěným tlumením, které ti pomůže soustředit se na hru.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské
Nalaď se na hru jako tvůj tým ve štulpnách Paris Saint-Germain VaporFast. Celý střih je navržený tak, aby omezil stahování lýtek – takže už nemusíš dělat do štulpen díry. Jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a strategicky umístěným tlumením, které ti pomůže soustředit se na hru.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Prodloužený lem pomáhá držet ponožku na místě a omezuje shrnování.
Podrobnosti o produktu
- 95 % polyester / 5 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IQ6934-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské.
Paris Saint-Germain VaporFast, brankářské