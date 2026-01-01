Fotbalové běžecké kalhoty Nike Tottenham Hotspur Club Fleece pro chlapce

obrázek 1 ze 5
Tottenham Hotspur Club Fleece
Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Tottenham Hotspur můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: II3965-451
Tottenham Hotspur Club Fleece
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Tottenham Hotspur můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: II3965-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 138 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Tottenham Hotspur Club Fleece.
Tottenham Hotspur Club Fleece
44,99 €