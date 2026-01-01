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Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT Nike Academy pro větší děti (dívky) - Černá/Bílá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)

19,99 €
Černá/Bílá/Černá/Bílá
Playful Pink/Bílá/Playful Pink/Bílá
Pink Smoke/Bílá/Pink Smoke/Bílá
Team Red/Bílá/Team Red/Bílá

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

V našich kraťasech Academy na hřišti všem ukážeš, co v tobě je. Jsou vybavené technologií, která odvádí pot od těla, takže zůstaneš delší dobu v suchu. Síťované panely po stranách poskytují extra prodyšnost, takže můžeš celý den hrát naplno.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Černá/Bílá
  • Styl: IO5798-010

Nike Academy

19,99 €

V našich kraťasech Academy na hřišti všem ukážeš, co v tobě je. Jsou vybavené technologií, která odvádí pot od těla, takže zůstaneš delší dobu v suchu. Síťované panely po stranách poskytují extra prodyšnost, takže můžeš celý den hrát naplno.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Černá/Bílá
  • Styl: IO5798-010

Velikost a střih

    • Model/ka měří 145 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT Nike Academy pro větší děti (dívky)

    Nike Academy

    19,99 €

    Dolaď si styl