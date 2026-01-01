Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT Nike Academy pro větší děti (dívky)

Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
V našich kraťasech Academy na hřišti všem ukážeš, co v tobě je. Jsou vybavené technologií, která odvádí pot od těla, takže zůstaneš delší dobu v suchu. Síťované panely po stranách poskytují extra prodyšnost, takže můžeš celý den hrát naplno.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá/Černá/Bílá
- Styl: IO5798-010
Nike Academy
V našich kraťasech Academy na hřišti všem ukážeš, co v tobě je. Jsou vybavené technologií, která odvádí pot od těla, takže zůstaneš delší dobu v suchu. Síťované panely po stranách poskytují extra prodyšnost, takže můžeš celý den hrát naplno.
Podrobnosti o produktu
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá/Černá/Bílá
- Styl: IO5798-010
Velikost a střih
- Model/ka měří 145 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Academy