Fotbalová sportovní taška Nike Academy Team (střední velikost, 60 l)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
V odolné sportovní tašce Nike Academy Team budeš mít ve věcech pořádek. Vnitřní uspořádání poskytuje dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
Nike Academy Team
PRAKTICKÉ MÍSTO NA VĚCI, KDYŽ VYRÁŽÍŠ NA HŘIŠTĚ.
V odolné sportovní tašce Nike Academy Team budeš mít ve věcech pořádek. Vnitřní uspořádání poskytuje dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.2
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team