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Fotbalová sportovní taška Nike Academy Team (střední velikost, 60 l) - Midnight Navy/Černá/Bílá

Nike Academy Team

Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)

42,99 €
Už zbývá jen pár kousků. Neváhej a objednávej.
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V odolné sportovní tašce Nike Academy Team budeš mít ve věcech pořádek. Vnitřní uspořádání poskytuje dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
  • Styl: CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

PRAKTICKÉ MÍSTO NA VĚCI, KDYŽ VYRÁŽÍŠ NA HŘIŠTĚ.

V odolné sportovní tašce Nike Academy Team budeš mít ve věcech pořádek. Vnitřní uspořádání poskytuje dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.

Výhody

  • Do hlavní přihrádky se kromě míče vejdou i další věci.
  • Spodní oddíl se zipem na mokrou a suchou výbavu pomáhá udržovat čistotu a pořádek ve věcech.
  • Výbava se za ruční a ramenní popruhy na tašce příjemně nosí.
  • Do malé vnitřní kapsy a vnějších kapes na zip si můžeš schovat drobné cennosti.

Podrobnosti o produktu

  • Délka 63,5 cm x šířka 30,5 cm x výška 30,5 cm
  • 60 l
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
  • Styl: CU8090-410

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (14)

Hvězdičky: 4.2

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Fotbalová sportovní taška Nike Academy Team (střední velikost, 60 l)

Nike Academy Team

42,99 €

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